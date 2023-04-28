Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Roman vatandaşları umreye uğurladı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kırklareli'nde Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanlar Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen 'Roman Vatandaşların Umreye Uğurlanması ve Dualarla Buluşuyoruz' programında vatandaşlarla buluştu.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve Romanlar Konfederasyonu ortaklığında düzenlenen 'Roman Vatandaşların Umreye Uğurlanması ve Dualarla Buluşuyoruz' programı çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Altıyol Meydanı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Mehter takımı ile karşılanan Erbaş alanda bulunan vatandaşlara seslendi. Erbaş konuşmasında "İslam bütün insanlığa gönderilen en büyük nimet. Bizim bu en büyük nimeti gençlerimize ulaştırmamız, çocuklarımıza öğretmemiz lazım. İnşallah daha fazla gayret içerisinde olacağız. 332 kardeşimizi Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ücretsiz umreye gönderiyoruz elhamdülillah. Elimizden geldiği kadar. Önümüzdeki süreçte de göndereceğiz. Umrenin, haccın, hikmeti nedir? O mübarek mekanlarda, Peygamber Efendimizi daha yakından tanımak, onun bastığı yollara, onun bıraktığı izlere ayak basabilmek. Mekke'de, Medine'de, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da Ravza-i Mutahhara'da, Peygamber Efendimizin yaşadığı o tertemiz Mescidi Nebevi'yi görmek" dedi.

6 Şubat'ta yaşanan depremde 100'ün üzerinde ülkenden arama kurtarma ekibinin Türkiye'ye yardıma geldiğine değinen Erbaş, "Yaşadığımız 6 Şubat'taki depremlerden sonra katkı sunmayan insan neredeyse kalmadı. Allah'a çok şükür böyle bir millete sahibiz. Ne kadar şükretsek azdır. Salı günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanımız, afetlerde arama kurtarma çalışması yapan yurt içinden ve yurt dışından insanlara üstün devlet fedakarlık madalyası verdi. 100'ün üzerinde ülkeden arama-kurtarma çalışmalarına katılan kardeşlerimiz, oradaki insanlar ödül aldılar, madalya aldılar. Ülkemizden binlerce insan afetlerde, o enkazın altında açtığı tünellerden, 'enkaz yıkılır mı? yıkılmaz mı?' diye hiç düşünmeden girdiler, yüz binin üzerinde kardeşimizi enkazın altından kurtardılar. Bu bizim insanımıza ait çok önemli bir haslettir, bir vasıftır. O yüzden işte bizim ülkemizde çektiğimiz, yaşadığımız bir sıkıntıya, hemen yurt içinden ve yurt dışından çok önemli yardımların gelmesi neyi gösteriyor? Mazlumlara bizi asırlardan beri el uzatışımızın semerelerini alıyoruz biz. Ne ekersen biçersin. Biz hep dua aldık, çok dua aldık. Mazlumların duasını aldık. Allah o duaları kabul etti. Başka bir ülkenin başına gelseydi, bu kadar kısa zamanda bu afeti şu getirdiğimiz aşamaya getiremezlerdi. Bu bizim milletimizin aldığı dualarla birliğiyle beraberliğiyle ulaştığımız bir neticedir elhamdülillah" şeklinde konuştu.

Erbaş depremde hayatını kaybeden 50 bin 500 vatandaş için Ramazan ayında 50 bin 500 hatim okunduklarını söyledi. Konuşmalarında arından Erbaş, ilçe müftüleri ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı. - KIRKLARELİ