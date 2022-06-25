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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Manisa'da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İl Buluşmaları' programı dahilinde geldiği Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İl Buluşmaları' programı dahilinde geldiği Manisa'da Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Manisa'da pazartesi günü açılışını gerçekleştirecekleri Yaz Kur'an Kursları çok önemsediklerini kaydeden Erbaş, toplumun büyük bir kesiminin dini bilgilerini yaz Ku'ran kurslarından aldığına değindi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İl Buluşmaları' programı dahilinde geldiği Manisa'da katılacağı hafızlık icazet programları öncesinde Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı açıklamada uzun zamandır Manisa'da 'İl Buluşmaları' programını gerçekleştirmek istediklerini ancak bugüne nasip olduğunu belirterek, Manisa'da hafızlık icazet programlarına katılacağını, din görevlileri ve STK temsilcileriyle bir araya geleceğini söyledi.

Yaz Kur'an kurslarının açılış programını Manisa'da gerçekleştireceklerini ifade eden Başkan Erbaş, "Yaz Kur'an kurslarımızı çok önemsiyoruz. Çünkü toplumumuzun büyük kesimi temel dini bilgilerini yaz Kur'an kursları vesilesiyle alıyorlar." dedi.

Vali Yaşar Karadeniz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Erbaş'a teşekkür etti.

Ziyarette Başkan Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, Strateji Geliştirme Başkanı Hasan Güçlü ve Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök eşlik etti. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Yaşar Karadeniz Ali Erbaş Manisa Yerel Haberler

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