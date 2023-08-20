Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Kur'an kurslarımız çocuklarımızı Rabbimizin rızasına uygun olarak yetiştirmenin mekanlarıdır"

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Kur'an kurslarımız, 4, 5, 6 yaşındaki çocuklarımızı Rabbimizin rızasına uygun olarak yetiştirmenin mekanlarıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ordu'nun Ünye ilçesinde, ilçe müftülüğü hizmet binası, cami, gençlik merkezi ve Kur'an kurslarının da aralarında yer aldığı yapımı tamamlanan 17 eserin toplu açılış törenine katıldı. Başkan Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarında Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı din görevlilerinin emekleri olduğuna işaret ederek, "Kur'an kurslarımız, 4, 5, 6 yaşındaki çocuklarımızı Rabbimizin rızasına uygun olarak yetiştirmenin mekanlarıdır. Ne öğretiyoruz biz çocuklarımıza orada? Önce sevgiyi öğretiyoruz, sevgi olmazsa hiçbir şey olmaz. Rabbini, Peygamberini, Kitabını, annesini, babasını, büyüklerini, vatanını, ezanını, bayrağını sevecek. Bu muhteşem ve mübarek değerleri sevmek, onları seven nesilleri yetiştirmek lazım. Sonra saygıyı, sadakati, dürüstlüğü, doğruluğu öğretiyoruz" diye konuştu.

"Ahireti de ihmal etmeyeceğiz, dünyayı da ihmal etmeyeceğiz"

Gençlerin İslam ahlakıyla yetiştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başkan Erbaş, "Bizim medeniyetimiz dünyayı ve ahireti birlikte dikkate almamızı isteyen bir medeniyettir. 'Dünyası için ahiretini ihmal eden, ahireti için de dünyasını ihmal eden zarardadır.' buyuran bir Peygamberin (s.a.s.) ümmetiyiz. Bütün bu hizmetler işte bu hadis-i şerifin manasına uygun bir şekilde çalışmamızın neticesidir. Ahireti de ihmal etmeyeceğiz, dünyayı da ihmal etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, eserlerin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. - ANKARA