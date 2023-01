Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'İsveç'teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde yine bu saldırının yapıldığı yerde Kur'an'a saygı programı yapılacak'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: " İsveç'teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde yine bu saldırının yapıldığı yerde Kur'an'a saygı programı yapılacak. Orada Kur'an-ı Kerim okunacak ve okunan Kur'an-ı Kerim'in Türkçe ve İsveççe hatta İngilizce mealleri okunacak" dedi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İslam aleminin üç aylarını kutlayarak sözlerine başlayan Başkan Erbaş, "Peygamber Efendimiz (s.a.s.) bir duasında buyuruyor ki 'Ya Rabbi, Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına ulaştır.' Bu açıdan milletimizin, İslam aleminin bu ayları dualarla, niyazla, ibadetlerle geçirmesinin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Adeta bir ruhi tazelenme günleridir" dedi.

" İsveç'e en üst seviyede tepkimizi gösterdik"

Başkan Erbaş, İsveç'teki Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırının kabul edilebilir bir şey olmadığını belirterek, "Bu olayı her vesileyle lanetliyoruz ve kınıyoruz. Zira 2 milyara yakın Müslümanın canından aziz bildiği Kur'an-ı Kerim'e yapılan her türlü saldırı, hakaret bizi çok yaralıyor, üzüyor. Hele hele bunun bir devletin izniyle yapılmış olması asla kabul edilebilir bir şey değildir. Bizim göstermiş olduğumuz tepki az bile. Yani bütün İslam dünyasının bu noktada Kur'an'ına sahip çıkması gerekiyor ve her vesileyle böyle bir menfur saldırının olmasından dolayı Müslümanların mutlaka tepkisini ortaya koyması gerekiyor. Biz de bu izin konusu gündeme geldiği andan itibaren hem devletimiz hem milletimiz hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en üst seviyede tepkimizi gösterdik" ifadelerini kullandı.

"Olayın olduğu yerde Kur'an'a saygı programı yapılacak"

Kur'an-ı Kerim'in yakılması hadisesini yarından itibaren uluslararası boyuta taşıyacaklarını ifade eden Başkan Erbaş, "İslam dünyasının önde gelen alimleri, din işleri bakanları, Diyanet işleri başkanları ile çevrimiçi bir toplantı yapacağız. Buradan biz düzenliyoruz. Orada da tepkimizi ortaya koyacağız. İsveç'teki Türkiye büyükelçiliğinin önünde yine bu saldırının yapıldığı yerde Kur'an'a saygı programı yapılacak. Orada Kur'an-ı Kerim okunacak ve okunan Kur'an-ı Kerim'in Türkçe ve İsveççe hatta İngilizce mealleri okunacak" diye konuştu.

"Bu yıl hacca kayıt yaptıranların sayısı 150 bini geçti"

Başkan Erbaş, 2020 yılı hac kurasında çıktığı halde hacca gidemeyenlerin bir kısmının geçen yıl gidebildiğini ancak 65 yaş sınırına takılıp gidemeyenlerin bu yıl kuraya girmeden hacca gidebileceklerini belirtti.

Geçtiğimiz yıllarda hac için kayıt yaptırmış olan 2 milyon 200 bine yakın hacı adayının kayıtlarının yenilendiğini ifade eden Başkan Erbaş, "Yeni kayıt olmak isteyenler 5 Ocak itibariyle e-Devlet üzerinden kayıtlarını yaptırmaya başladılar. Şu ana kadar zannediyorum 150 bini geçti. 26 Ocak'ta bitiyordu ancak ön kayıt için gelen taleplerin fazla olduğunu gördük ve biz bu tarihi 31 Ocak tarihine kadar uzattık" dedi.

Başkan Erbaş, hac organizasyonuyla ilgili Suudi Arabistan'ın imkanları artırma çalışmaları olduğuna işaret ederek, bu çalışmalar tamamlandığında 167 bin hacı adayının gidebileceğini söyledi.

"Diyanet Akademisini bitirenler din görevlisi olabilecek"

Bir soru üzerine Diyanet Akademisi konusuna da değinen Başkan Erbaş, "Dini yüksek ihtisas merkezleri ve bir de yine eskiden eğitim merkezi olarak, hizmet içi eğitim merkezi olarak çalışan eğitim merkezlerimiz Diyanet Akademisi bünyesinde toplanmış oldu. Diyanet Akademisinin en önemli kazanımlarından birisi artık tayin edeceğimiz, atayacağımız imamlarımızı, müezzinlerimizi, Kur'an kursu öğreticilerimizi eğitime alıp mezun ettikten sonra atamalarını yapacağız" ifadelerini kullandı.

"Kur'an kurslarına ailelerin ilgisi gayet iyi"

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığının Kur'an kursu hizmetlerine ilişkin de şunları söyledi:

"Kur'an kurslarındaki derslerde sevgi, saygı, dürüstlük, anne babaya saygı, vatan sevgisi, bayrak ve ezan sevgisi, iyilik ve kötülük nedir yani adeta bir değerler eğitimi veriyoruz. Kur'an-ı Kerim'i sevme, tanıma yani onun bizim kutsal Kitabımız olduğu anlayışını çocuklarımıza yerleştirme, Peygamber sevgisi, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) en azından ismini telaffuz etme, onun merhamet, şefkat Peygamberi olduğunu o yaşlarda çocuklarımıza öğretiyoruz. Ailelerin ilgisi gayet iyi. Bizim imkanlarımız daha da arttıkça cevap verme durumumuz daha iyi olacak inşallah. Daha fazla çocuğumuza ulaşmaya gayret edeceğiz"

"Cuma hutbeleri vatandaşların ihtiyaçlarına göre belirleniyor"

Cuma hutbelerinin konusunun belirlenmesi hakkında da Başkan Erbaş, "Bizim irşat hizmetleri daire başkanlığımızın bünyesinde hutbe hazırlama komisyonumuz var. Bu komisyonumuz yılın 52 haftasına göre ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre hutbe konularını belirliyor. Sonra bize geliyor biz o hutbe konularını onaylıyoruz. Elhamdülillah hutbelerimizin artık perşembe gününden itibaren bekleniyor olması bizim için büyük bir mutluluktur" şeklinde konuştu.

"Kur'an'ın emirlerini yerine getirmek Müslümanların vazifesidir"

Kur'an-ı Kerim'i öğrenmenin herkes için çok faydası olduğunu dile getiren Başkan Erbaş, "Hiç kimse 'filan kişi kuran öğrenmiş de zararını görmüş' diyemez. Hele ülkemiz Müslüman bir ülke daha fazla gencimizin daha fazla çocuğumuzun Kur'an'ı öğrenmesi, sadece öğrenmekle kalmayıp onun içindeki emirleri yerine getirmek, nehiylerinden kaçınmak, Kur'an neyi emrediyorsa ona sarılmak hangi şeyi kötü olarak kabul ediyorsa onlardan uzak durmak zaten Müslüman olarak bizim vazifemizdir. Bunun için de küçük yaşlarda yani öğrencilik zamanlarımızda bunu öğrenmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Camiler hayırseverler tarafından yapılıyor"

Başkan Erbaş, camilerin devlet tarafından yapılmadığını hayırsever vatandaşlar tarafından yapıldığına dikkati çekerek, "İhtiyaç olan yerler var, yeni mahalleler kuruluyor, o mahallelerde cami ihtiyaçları oluyor. Dolayısıyla hayır sahiplerine yurt içinde ve yurt dışında çok ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA