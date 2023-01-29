Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Gençleri, çocukları ve aileyi muhafaza etmemiz lazım'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gençleri, çocukları ve aileyi muhafaza etmemiz lazım. O yüzden ülkemizin 450 noktasında aile irşat rehberlik merkezlerimiz var" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Gençleri, çocukları ve aileyi muhafaza etmemiz lazım. O yüzden ülkemizin 450 noktasında aile irşat rehberlik merkezlerimiz var" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Tokat'ta din görevlileri ile bir araya geldi. Karşıyaka Gaziosmanpaşa Merkez Camii Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda konuşan Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı personelinin Peygamber varisi olarak İslam'a ve milletine hizmet ettiğini söyledi. Başkan Erbaş, 4-6 yaş Kur'an kurslarının öneminden bahsederek, "Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; 'İyilikte yardımlaşın' buyurmaktadır. Neslimizi Kur'an'a göre yetiştirmekten daha güzel iyilik var mı?" dedi. Diyanet İşleri Başkanlığının gençlik, çocuklar ve aile üzerine çalışmalarının yoğunlaştığına işaret eden Başkan Erbaş, "2018 yılında Mevlid-i Nebi haftasının konusunu 'Peygamberimiz ve Gençlik', 2019'da 'Peygamberimiz ve Aile', 2020'de ise 'Peygamberimiz ve Çocuk' olarak seçtik. Bu üç alanı muhafaza etmemiz gerekiyor. O yüzden ülkemizin 450 noktasında aile irşat rehberlik merkezlerimiz var" diye konuştu.

"Çocuklara temel dini bilgileri öğretin"

Başkan Erbaş, Peygamber Efendimizin "Çocuklarınıza 7 yaşına gelinceye kadar öğretiniz" hadis-i şerifine atıfta bulunarak, "Bugün eğitim bilimciler ittifak halindeler ve 7 yaşa dikkat çekiyor ve çocukların eğitiminin yüzde 70'inin 7 yaşına kadar oluştuğunu söylüyor. O yüzden çocuklara temel dini bilgileri öğretiniz" ifadelerini kullandı.

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Hafiz Osman Şahin, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu ve çok sayıda din görevlisi katıldı. - ANKARA