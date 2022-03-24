Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet Akademisi teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olsun" - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Diyanet Akademisi teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olsun"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet Akademisi Kanunu'na ilişkin, "Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Resmi Gazete'de yayımlanan Diyanet Akademisi Kanunu'na ilişkin, "Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

Tbmm Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan Diyanet Akademisi Kanunu, Resmi Gazete'de yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Başkanlığımız bünyesinde hizmetlerine başlayacak olan 'Diyanet Akademisi'nin kurulmasına ilişkin kanun Resmi Gazete'de yayımlandı. Akademi ile birlikte sürdüreceğimiz tüm ilmi çalışmaların teşkilatımıza ve milletimize hayırlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Gazete, TBMM, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title