Diyanet İşleri Başkanı Erbaş deprem bölgesindeki sanatkarların eserlerinden oluşan sergiyi açtı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde görevli sanatkar Diyanet İşleri Başkanlığı personeline ait eserlerin sergilendiği 'Sanat ile Yeşeren Umutlar Sergisi'nin açılışını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu fuaye alanında düzenlenen serginin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bugün burada çok güzel bir sergi açılışı için toplanmış bulunmaktayız. Deprem bölgesinde görev yapan ve kendileri de depremzede olan hocalarımızın kendi el emekleriyle yapmış oldukları eserleri burada sergiliyoruz" dedi.

6 Şubat'ta büyük bir afet yaşadıklarını söyleyen Erbaş, umutların yeşermesine katkı sunulması için eserlerin önemine işaret etti. Erbaş, Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığını kurdukları bilgisini vererek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti. "Umutlar yeşerinceye kadar biz hep bu yolda çalışmaya gayret edeceğiz, deprem bölgesindeki kardeşlerimize buradan selam ediyorum" diyen Erbaş, kurdeleyi keserek serginin açılışını yaptı.

Konuşması sonrası sergiyi gezen Erbaş, ardından Diyanet İşleri Başkanlığı seyir ve sahne ekibince 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda sahnelenen 'Umudun Adımları, Kurtuluşa Giden Yol, Vesiletü'n-Necat' tiyatro oyununun temsiline katıldı.

Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Türk İslam Sanatları Daire Başkanlığı tarafından 2023 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sergide, Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerde görevli 8'i erkek, 4'ü kadın 12 sanatkar personele ait 7 sanat türündeki eserler yer alıyor. Sergi, yarına kadar sanatseverlerle buluşacak. - ANKARA