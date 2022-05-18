Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Cibuti Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Barreh ile görüştü - Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cibuti Din İşleri ve Vakıflar Bakanı Moumin Hassan Barreh ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erbaş, ziyarette, Türkiye'nin Cibuti ile ilişkilerinin iyi olduğuna işaret ederek, diğer alanlarda yürütülen iyi ilişkileri diyanet alanında da geliştirmeye gayret ettiklerini belirtti.

Moumin Hassan Barreh de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erbaş'a teşekkür etti.

AA / Yerel