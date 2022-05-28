Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Kavazoviç ile görüştü - Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İslam Birliği (Riyaset) İdare Binası'nın açılış töreni için Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Başkan Erbaş daha sonra Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi. Görüşmede Başkan Erbaş, Bosna Hersek'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Bosna Hersek'in gönlünde ayrı bir yeri olduğunu söyledi.

"Bosna bize Fatih Sultan Mehmet'in emaneti"

Bosna Hersek'in Fatih Sultan Mehmet'in emaneti olduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, "Her zaman onun emanetine sahip çıkmayı bir vazife olarak addediyoruz. Bir İslam şehri içindeki eserleriyle, camileriyle, kütüphaneleriyle, minareleriyle kendisini gösterir. Bosna'da biz bunların hepsini görüyoruz elhamdülillah" dedi. Başkan Erbaş, dünyanın her yerinde toplumların inançlarıyla, farklı fikirleriyle birbirlerine saygı göstererek barış içinde yaşamalarını istediklerini ifade etti.

"İki ülke tek bir bayrak taşıyoruz"

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Hüseyin Efendi Kavazoviç ise ziyaretlerinden dolayı Başkan Erbaş'a teşekkür etti. Türkiye ile Bosna Hersek'in kardeşliğine vurgu yapan Kavazoviç, Türkiye ile Bosna Hersek'in bayraklarının farklı olsa da kardeşlik manasında tek bir bayrak taşıdıklarını dile getirdi.

"Vatanını, milletini seven herkes için Aliya İzzetbegoviç örnek bir şahsiyettir"

Kovaçi Şehitliği'ne giden Başkan Erbaş, burada Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı olan Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret edip, dua okudu. Ziyaretle ilgili yaptığı açıklamada Başkan Erbaş, "Aliya İzzetbegoviç, Bosna'nın en zor zamanlarında, en sıkıntılı zamanlarında büyük bir liderlik göstermiş ve Bosna'ya saldıran güçlerin püskürtülmesi noktasında halkı savaşa hazırlayarak büyük bir kurtuluş savaşının verilmesi için büyük gayretler göstermiştir. Aynı zamanda İzzetbegoviç, büyük bir filozof ve alimdir. Dünya Müslümanlarının gözünde bilge liderdir. Vatanını, milletini seven herkes için Aliya İzzetbegoviç örnek bir şahsiyettir. Tavsiyem onun hayatını hepimiz okuyalım, yazdığı eserleri okuyalım, düşüncesini öğrenelim ve onun mücadele ruhuna göre nesiller yetiştirelim. Cenab-ı Hak ruhunu şad eylesin" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, ayrıca Osmanlı eserlerinden olan ve Saraybosna'nın ilk mescidi olma özelliği taşıyan Tarihi Hünkar Cami'ni ziyaret etti. Baş imam Sadrudin Efendi İşeriç'ten cami hakkında bilgi alan Başkan Erbaş, sonrasında cami etrafında bulunan Osmanlı mezarlarını ziyaret edip, dua okudu.

Gerçekleştirilen ziyarete, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ve Türkiye'nin Saraybosna Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Yunus Keleş de katıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel