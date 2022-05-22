Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: 'Başkanlığımız hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır'

Hac Kafile Başkanları Toplantısı'nda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Başkanlığımız hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır. Dünyanın en büyük İslam ülkelerinden bunu duymak bizim için bir iftihar vesilesidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2022 yılı hac organizasyonunda görev yapacak kafile başkanları için düzenlenen "Hac Kafile Başkanları Toplantısı"na katıldı. Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Kızılcahamam'da gerçekleştirilen toplantıya çevrimiçi bağlanarak konuşan Erbaş, korona virüs salgını sebebiyle iki yıl Kabe'den uzak kalmanın çok şey öğrettiğini belirterek, "Kabe'den uzak kaldığımız iki yıl bizlere birçok şey öğretti. Beytullah'tan mahrum olmanın yüreklerimize ne kadar zor geldiğini hepimiz hissettik. Şimdi hamdolsun on binlerce vatandaşımızı, kardeşimizi, en güzel şekilde Ravza'yla, Beytullah'la, Arafat'la buluşturmak için büyük bir gayretin içerisindeyiz" dedi.

"Başkanlığımız hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır"

Hac organizasyonunun büyük bir tecrübe ve özveri gerektirdiğine işaret eden Başkan Erbaş, "Hamdolsun Başkanlığımız hac hizmetleri konusunda dünya çapında örnek bir teşkilattır. Dünyanın en büyük İslam ülkelerinin, Suudi Arabistan yetkililerinin ağzından da bunu duymak bizim için bir iftihar vesilesidir" diye konuştu.

"Hac organizasyonu sizlerin disiplinli çalışması ve samimi gayretleri ile başarılı olacaktır"

Başkan Erbaş, hac ibadetinin İslam'ın en şümullu ibadetlerinden biri olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"İşte onun için biz kendimizi sürekli yeniliyoruz ve her sene bir önceki yıla göre daha iyi hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Hac, yürekleri Allah ve Resulünün sevgisi ile yanıp tutuşan müminler için mübarek bir yolculuktur. Büyük bir arınma mevsimidir. Rahmet ve mağfiret iklimidir. Bu doğrultuda sizler büyük ve hassas bir görev icra edeceksiniz. Vatandaşlarımızın bu ibadeti hakkı ile yerine getirmesi hususundaki sorumluluğunuz yanında Başkanlığımızı ve ülkemizi de temsil edeceksiniz. Dolayısıyla, hac organizasyonu sizlerin disiplinli çalışması ve samimi gayretleri ile başarılı olacaktır."

"Hac sabırdır ve sabır olmadan organizasyonun başarılı olması mümkün değildir"

Hacı adaylarımız, hacılarımız milletimizin bizlere bir emanetidir diyen Başkan Erbaş, "Sizin, hacı adaylarımıza karşı göstereceğiniz sabrınız ve samimiyetiniz en büyük azığınız olacaktır. Sabır varsa sizin için de, hacı adaylarımız için de hac ibadeti kolaylaşacaktır. Hac sabırdır ve sabır olmadan oradaki organizasyonun başarılı olması mümkün değildir. Bu sabır da en çok görevlilerimizde olacak. Birçok hacı adayımız belki ülkesinden ilk defa ayrılacak ve birçoğu da ilk defa mukaddes topraklara ayak basacaktır" açıklamalarında bulundu.

"Sorunlara sağduyulu bir şekilde yaklaşın"

Başkan Erbaş, kafile başkanının gönül insanı olduğunu ve sorunlara sağduyulu bir şekilde yaklaşmaları gerektiğine vurgu yaparak, "Hac yolculuğu boyunca meydana gelmesi muhtemel tüm olumsuzlukları sabırla ve anlayışla karşılayıp sizlerden çözüm üretmenizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, 2022 yılı hac organizasyonunun her kademesinde görev alacak olan bütün personele kolaylıklar ve başarılar dileyerek sözlerini tamamladı. Toplantıya Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Selim Argun ve Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan da katıldı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel