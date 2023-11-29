Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegane yolu, özgür Filistin ve özgür Kudüs'ten geçmektedir"

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızda barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegane yolu hiç şüphesiz özgür bir Filistin ve özgür bir Kudüs'ten geçmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızda barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegane yolu hiç şüphesiz özgür bir Filistin ve özgür bir Kudüs'ten geçmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızda barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegane yolu hiç şüphesiz özgür bir Filistin ve özgür bir Kudüs'ten geçmektedir. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle dün olduğu gibi bugün de zalim İsrail'e karşı Filistin halkının özgürlük mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyor, Filistin'in en kısa zamanda barış ve huzura kavuşmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi. - ANKARA