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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü Şehitlik Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bakü Şehitlik Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Küresel Dini Liderler Zirvesi" için geldiği Azerbaycan'da Bakü Şehitlik Camii'nde vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Küresel Dini Liderler Zirvesi" için geldiği Azerbaycan'da Bakü Şehitlik Camii'nde vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Küresel Dini Liderler Zirvesi" için geldiği Azerbaycan'da temaslarını sürdürüyor. Erbaş, Bakü Şehitlik Camii'nde vatandaşlarla sabah namazında bir araya geldi. Sabah ezanını okuyan ve namazı kıldıran Erbaş, daha sonra cemaate hitap etti. Erbaş, sabah namazının müminlerin en büyük imtihanı olduğunu belirterek, "Namaz olursa ardından diğer ibadetler de gelir, namaz olmazsa diğer ibadetler de olmaz. Namaz ibadetlerin anahtarıdır. Zaten sorgu sualde de ibadetlerden ilk olarak namazdan sorgulanacağız. Rabbimiz 'Ehline, ailene namazı emret, sende sabırla devam et' buyuruyor. O yüzden en büyük imtihanımız olan namazı dosdoğru ve devamlı kılmaya çalışalım. Çocuklarımızı da namazla eğitmeye çalışalım, namaza onları alıştırmaya çalışalım" dedi.

"İmtihanı kazanmanın yolu sabırdır"

Günümüzde çocuk yetiştirmenin kolay olmadığını ifade eden Erbaş, "Ne büyük engeller var çocuklarla bizim aramızda ama bu da bir imtihan. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız sizin için bir imtihandır' buyuruyor. Onun için bu imtihanı kazanmanın yolu sabırdır. Sabırla Kur'an'ın ve sünnetin yolunda giderek, Kur'an'ı ve nebevi metottan taviz vermeden yolumuza devam etmeliyiz" diye konuştu. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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