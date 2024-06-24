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Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV, 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek, "Bu, milletimizin cömertliğinin, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TDV'ye güveninin bir sonucudur.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) 747 bin 52 kurban hissesini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdığını belirterek, "Bu, milletimizin cömertliğinin, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TDV'ye güveninin bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Erbaş, 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda Başkanlık merkez teşkilatında görev yapan personelle bayramlaştı.

Burada konuşan Erbaş, bu yıl da farklı coğrafyalardan ilahi davete icabet için yola çıkan milyonlarca Müslümanın kutsal topraklarda bir araya geldiğini belirtti.

Başkanlık mensupları olarak, bu sene Türkiye'den yaklaşık 85 bin vatandaşa hac farizalarını yerine getirmeleri konusunda rehberlik ettiklerini anlatan Erbaş, şunları kaydetti:

"Bayramlarımız, Müslümanlık bilincimizin ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine vesiledir. Hepimiz biliyoruz ki bayramlar ruhumuzu diri tutan, toplumsal farkındalığımızı artıran, hayata canlılık veren müstesna zamanlardır. Bireysel ve sosyal bağların giderek zayıfladığı, insani değerlerin anlamını yitirdiği bu çağda bayramlar bizleri fıtratımızla buluşturan, sevgi ve kardeşlik bağlarımızı güçlendiren, birlik, beraberlik, paylaşma, dayanışma, ziyaretleşme, bütün bu güzellikleri içinde barındıran rahmet günleridir."

Vekaletle kurban organizasyonuna da değinen Erbaş, Başkanlık ve TDV'nin birlikte yürüttüğü "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" temalı vekaletle kurban organizasyonlarının kendilerini memnun edecek sınırlara yükseldiğini vurguladı.

Erbaş, "Hamdolsun, 747 bin 52 hisse kurbanı ülkemizde ve dünyada 35 milyona yakın insanın sofrasına ulaştırmaya gayret ettik. Bu, milletimizin cömertliğinin, Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve TDV'ye güveninin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yerel

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