Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 110 hafızın icazet törenine katıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan 110 hafız için Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hafızlık eğitimini tamamlayan 110 hafız için Ankara'nın Sincan ilçesinde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"ne katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan Müftülüğü tarafından Sincan Belediyesi Fatih Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Hafızlık İcazet Merasimi programına katıldı. Hafızlık eğitimini tamamlayan 110 öğrencinin aileleri, hocaları ve yakınlarının bulunduğu törende hafızlığın önemini anlatan Başkan Erbaş, hafızların değerinin büyük olduğunu hatırlattı.

Kur'an-ı Kerim'in milyonlarca kişi tarafından hıfzedildiğini söyleyen Başkan Erbaş, hizmetlerin en büyüğünün Kur'an'a hizmet etmek olduğunu vurguladı.

Törende, 6 farklı Kur'an kursunda hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 60'ı kız 50'si erkek olmak üzere toplam 110 hafız icazet belgesini aldı.

ERBAŞ, ABDÜLHAMİD HAN HAFIZLIK KUR'AN KURSU'NU AÇTI

Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Sincan'da inşa edilen Abdülhamid Han Hafızlık Kur'an Kursu'nun açılışını gerçekleştirdi. Açılışta dua eden Erbaş, kursun hayırlara vesile olmasını dileyerek yapımda emeği geçenlere teşekkür etti. Erbaş ve katılımcılar, kurdele kesiminin ardından Kur'an kursunu gezerek incelemelerde bulundu.

(Huzeyfe Tarık Yaman - Mert Cerrahoğlu/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Genel Yerel Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title