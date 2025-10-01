Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş: 'Diyanet, milletimizin manevi sigortasıdır'

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, milletimizin en güçlü ortak paydası, manevi sigortası ve kardeşlik harcıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' dolayısıyla açılış ve tanıtım programı düzenlendi. Programa Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, din görevlileri ve davetliler katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, gün özelinde hazırlanan videonun seyredilmesi sonrası açılış konuşmaları ile devam etti. Konuşmasında Camiler ve Din Görevlileri Haftası'nı belirli bir tema ekseninde ihya etmeye çalıştıklarını vurgulayan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, "Bu yılki temamız, 'Peygamberimiz, Cami ve Namaz'. Hafta münasebetiyle söz konusu tema ekseninde gerçekleştireceğimiz programlarda asr-ı saadetten bu yana camilerimizin bireysel ve toplumsal hayattaki yerini ve önemini yeniden tefekkür etme imkanı bulacağız. Peygamberimizin örnekliğinden hareketle camilerimizin temsil ettiği değerleri çağımızla buluşturmanın yollarını arayacağız. Camiler, tevhidin sembolü, vahdetin merkezleridir. Müslümanların dirlik, beraberlik, dostluk, kardeşlik ve muhabbet mekanlarıdır. Müminlerin kimlik ve aidiyet bilincini pekiştiren, onları bir araya getiren, manevi köklerine bağlayan, hafızasını ve istikamet bilincini tahkim eden merkezlerdir camilerimiz. İslam medeniyetinde Kur'an'ın ahkamı ve ahlakı camilerden hayata taşınmıştır. Müslümanların inanç dünyasından ümmet bilincine, sanat anlayışından sosyal ilişkilerine kadar hemen hemen hayatın bütün alanları camilerin temsil ettiği değerlerle şekillenmiştir diyebiliriz" diye konuştu.

"Diyanet İşleri Başkanlığımız, milletimizin en güçlü ortak paydası, manevi sigortası ve kardeşlik harcıdır"

Arpaguş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili işleri yürütme, ibadetleri yönetme ve toplumumuzu din konusunda aydınlatma sorumluluğu, anayasal bir görev olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın muhtesine tebliğ edilmiştir. Bu çerçevede başkanlığımız şehir merkezlerinden en uçtaki köylere kadar milletimizin her bir ferdine kucak açan camilerimizi hassasiyetle yönetmekte ve kuşatıcı bir üslupla toplumun hayatına rehberlik etmektedir. Devletimizin en köklü kurumlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığımız, milletimizin en güçlü ortak paydası, manevi sigortası ve kardeşlik harcıdır. Dolayısıyla birtakım yanlış bilgiler ve önyargılardan hareketle önemli bir kurumun yıpratılması, gecesini gündüzüne katarak bu hizmetleri yürütmeye çalışan teşkilatımıza ve milletimize karşı çok büyük bir haksızlık olacaktır. Bütün mensuplarıyla Başkanlığımız bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da toplumun tüm katmanlarını kuşatan bir anlayışla anayasal vazifesini yerine getirmeye ve ülkemizin birlik, beraberlik ve kardeşlik harcı olmaya devam edecektir. Değerli hocalarım, çok kıymetli teşkilat mensuplarımız, Diyanet İşleri Başkanlığının bütün hizmetleri ancak sizlerin azimli, özverili ve gayretli çalışmalarınızla başarıya ulaşacaktır." - ANKARA