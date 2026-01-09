Haberler

Arpaguş: "Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir"

Arpaguş: 'Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Ankara'daki stratejilerin Anadolu'ya yansıtılması gerektiğini belirterek, merkezi ve taşra birimleri arasındaki koordinasyonun önemini vurguladı. Arpaguş, istişarenin ve samimiyetin öne çıkması gerektiğini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, " Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir. Bu uyumu sağlamak, birimler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Birimleri İstişare Toplantısı, Başkan Arpaguş'un katılımıyla gerçekleştirildi. Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan toplantının açılışında konuşan Arpaguş, "Yüce Rabbimiz, Şura Suresi'nde müminlerin vasıflarını sayarken; 'Onların işleri, aralarında istişare iledir' buyurmaktadır. Peygamber Efendimiz ise ashabıyla daima meşveret etmiş; 'İstişare eden pişman olmaz' buyurarak bizlere nebevi bir yönetim ilkesi bırakmıştır. Bu sebeple, bugün burada gerçekleştirdiğimiz toplantı, sadece bürokratik bir prosedür değil, sünnet-i seniyyeye uygun bir sorumluluk bilincinin tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

"Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir"

Merkez Birimleri İstişare Toplantısı'nda karşılaşılan sorunların cesaretle, samimiyetle ve şeffaflıkla masaya yatırılacağına dikkati çeken Arpaguş, "Merkez birimlerimizde, üretilen enerjinin, teşkilatımızın en uçtaki kılcal damarlarına kadar ulaşması önem arz etmektedir. Merkezde oluşan yoğun bilgi birikiminin ve vizyonun, taşrada görev yapan mihrap gönüllüsü hocalarımıza, Kur'an kursu öğreticilerimize aynı heyecanla aktarılması hayati önem taşımaktadır. Ankara'daki strateji, Anadolu'da pratiğe dönüşmüyorsa, Anadolu'daki sorun Ankara'da çözülmüyorsa eksik kalmışız demektir. Bu uyumu sağlamak, birimler arası koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

"Niyetimiz halis olduğu müddetçe, Rabbimizin yardımı bizimle olacaktır"

Başkan Arpaguş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Köklü mazisi ve güçlü gelecek perspektifiyle Diyanet İşleri Başkanlığı, bu milletin manevi sigortasıdır. Bu sigortanın sağlam kalması, güçlü bir kurum kültürüne sahip olmamıza bağlıdır. Sadece 'ne kadar çok faaliyet yaptığımızı' anlatmakla yetinmeyelim. 'Daha iyisini nasıl yaparız?', 'Etki gücümüzü nasıl artırırız?', 'Kalplere daha tesirli nasıl dokunuruz?' sorularının cevabını arayalım. Kendimizi, imkanlarımızı, eksiklerimizi samimiyetle sorgulayalım. Eleştiriye açık olalım, istişareye kıymet verelim. İnanıyorum ki; niyetimiz halis, gayretimiz kavi olduğu müddetçe, Rabbimizin yardımı bizimle olacaktır." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu

Kız isteme törenine damadın annesinin sözleri damga vurdu
28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

Yüzler gülüyor! Altında 28 yıl sonra bir ilk yaşandı
AK Partili meclis üyesinin emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var

Emekli maaşları için sarf ettiği sözlere büyük tepki var
Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Türkiye'deki evime de yaptıracağım

Mekke'de tuvalette gördüğü şeye hayran kaldı: Evime de yaptıracağım
Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer

Dünya devinden 65 milyon sterlinlik bomba transfer
Şaşıp kaldılar! Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı

Meclis toplantısındaki seçimde bakın hangi ünlü futbolcuya oy çıktı