Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri tebrik etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaz Kur'an kurslarına bu sene 3 milyona yakın öğrencinin katıldığını belirterek, öğrencileri tebrik eden bir mesaj paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla yaz Kur'an kurslarına katılan öğrencileri tebrik ederken, velilere ve kurslarda görev alan hocalara da teşekkür etti. Ayrıca Türkiye genelindeki yaz Kur'an kurslarında düzenlenen kapanış programlarının fotoğraflarını da paylaşan Başkan Erbaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Diyanet İşleri Başkanlığı olarak 3 milyona yakın öğrencimizin katılımıyla tüm Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz yaz Kur'an kurslarımızı ülkemizin dört bir yanında düzenlenen kapanış programlarıyla tamamladık elhamdülillah. Başta yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'i ve manevi değerlerimizi öğrenmek için büyük gayret gösteren öğrencilerimiz olmak üzere, nesillerimize manevi değerlerimizi ulaştırmaya çabalayan Kur'an kursu öğreticilerimize, din görevlilerimize, bu hizmetlerde emeği geçenlere, velilerimize ve hayır sahiplerine teşekkür ediyorum." - ANKARA