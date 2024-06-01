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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına kurban bağışında bulundu

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu. Başkan Erbaş, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplere kolaylık diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) kurban bağışında bulundu.

TDV Genel Müdürü İzani Turan'ı makamında kabul eden Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV tarafından ortaklaşa yürütülen 2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Programı'na kurban bağışında bulundu.

Daha sonra, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, kurbanları ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplere kolaylık dileyen Başkan Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Kurban vekaletimizi deprem bölgesindeki kardeşlerimize ulaştırılmak üzere Türkiye Diyanet Vakfımıza emanet ettim. Ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında milletimizin iyilik elini ve kurbanlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak olan ekiplerimize kolaylıklar diliyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Erbaş Türkiye Kurban Yerel Dünya Güncel Haberler

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