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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rize'de zulme maruz kalan müslümanlar için dua etti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rize'de sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek zulme maruz kalan müslümanlar için dua etti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş sabah namazında Rizeliler ile bir araya geldi

RİZE - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Rize'de sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelerek zulme maruz kalan müslümanlar için dua etti.

Bir dizi program için dün Rize'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, geceyi Rize'de geçirdi. Rize Merkez Çaykur Ziraat Camii'nde sabah namazında vatandaşlarla bir araya gelen Erbaş, namazın ardından İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliamlarla ilgili konuştu. Başkan Erbaş Filistin, Doğu Türkistan, Arakan ve Hindistan'da zulüm gören müslümanlar için dua etti.

Erbaş'ın kendisinin kıldırdığı sabah namazına Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Rize İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. Ali Güngör'ün yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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