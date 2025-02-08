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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Osmaniye'de

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Osmaniye'de
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 'İl Buluşmaları' çerçevesinde Osmaniye'yi ziyaret ederek valilikteki şeref defterini imzaladı ve memnuniyetini ifade etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" çerçevesinde geldiği Osmaniye'de valiliği ziyaret etti.

Valiliğe gelişinde Vali Erdinç Yılmaz tarafından karşılanan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, valilik şeref defterini imzaladı. Erbaş, Osmaniye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Vali Yılmaz ise ziyaretinden dolayı Erbaş'a teşekkür etti. Ziyarette Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a, Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman ile Osmaniye İl Müftüsü Ali Çakmak da eşlik etti. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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