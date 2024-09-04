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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Müslümanların birlik ve dayanışmasını vurguladı

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye-Malezya İslam Astronomisi Uygulamaları Çalıştayı'nda yaptığı konuşmada, Müslümanların kendi aralarında dostluk, dayanışma, muhabbet ve iş birliğini güçlendirmesi gerektiğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Müslümanlar, her şeyden önce kendi aralarında dostluğu, dayanışmayı, muhabbeti ve iş birliğini güçlendirmelidir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunca düzenlenen "Türkiye-Malezya İslam Astronomisi Uygulamaları Çalıştayı"na katıldı.

Diyanet Akademisi Başkanlığı Konferans Salonu'nda yapılan programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, İslam Astronomisinin ana konuları olan vakit hesaplama yani kıble tespiti, namaz vakitleri ve rüyeti hilal konularının yeni meseleler olmadığını ancak çok önemli meseleler olduğunu belirterek, namaz vakitleri konusunda Müslüman ülkeler ve toplumların arasında zaman zaman uygulama farklılıklarının olmasının pek çok açıdan üzücü olduğunu söyledi.

"Müslümanların ihtilaflı meselelerine çözüm üretmeliyiz"

Erbaş, ümmetin vahdetine ulemanın öncülük edeceğini dile getirerek, "Bu bağlamda Türkiye ve Malezya'ya Müslüman dünyanın iki büyük ülkesi olarak çok büyük görevler düşmektedir. Dolayısıyla Müslümanların ihtilaflı meselelerinin çözümüne öncülük etmek, ortak çalışmalar yapmak, ortak projeler üretmek, bilgi ve tecrübe paylaşımı ile hizmetlerimizi güçlendirmek durumundayız" diye konuştu.

"Müslümanlar aralarındaki dostluğu, dayanışmayı, muhabbeti ve iş birliğini güçlendirmelidir"

Bugün insanlığın çevresel sorunlardan salgın hastalıklara, iktisadi problemlerden siyasi krizlere kadar devasa meselelerle karşı karşıya olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

"İslam toplumlarının çok ciddi sorunları olduğunu biliyoruz. Asya'nın, Afrika'nın, Avrupa'nın, Ortadoğu'nun yani dünyanın doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her kıtanın ve bölgenin kendi özelinde önemli krizlerinin varlığının da farkındayız. İşte alem-i İslam'ın ve insanlığın karşı karşıya kaldığı bütün bu sorunlar, dünyaya huzur getirecek yegane değer olan İslam'ı insanlara anlatacak, öğretecek ve dünyaya tanıtacak olan bizlere çok büyük görev ve sorumluluklar yüklemektedir."

Erbaş, "Müslümanlar, her şeyden önce kendi aralarında dostluğu, dayanışmayı, muhabbeti ve iş birliğini güçlendirmelidir. Sorunların ortak çözümü için istişari metotlar ve stratejiler geliştirmelidir. Aynı şekilde Müslümanlar, sosyal, siyasi, iktisadi ve akademik hayatın her alanında örnek ve başarılı çalışmalar, umut ve güven veren adımlar ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.

"Güçlerimizi birleştirmemiz çok önemli"

Bugün Müslümanların yaşadığı coğrafyalarda büyük problem ve sıkıntıların yaşandığına dikkati çeken Erbaş, şunları kaydetti:

"Gazze'de bir soykırım yaşanıyor. Orada işgalci siyonistlerin yaptıklarını hepimiz görüyoruz. 2 milyar Müslümanın yaşadığı ülkelerin idarecileri olarak mutlaka bir araya gelip o büyük problemleri de çözmemiz lazım. Yani bu vesileyle yeniden bütün dünya kamuoyuna, bütün insanlığa bu birliğin, beraberliğin, istişarenin güçlerimizi birleştirmenin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmış olayım."

Programa, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, Malezya Malaya Üniversitesi İslami İlimler Akademisi Dekanı Prof. Dr. Mohd Fauzi Bin Hamat ile iki ülkeden ilim insanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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