Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde yapılan saldırıyı kınadı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Fatih Camii İmamı Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'in bir şüpheli tarafından bıçakla yaralanması üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade ettiği paylaşımında, "İstanbul Fatih Camii'nde imam hatip Galip Usta hocamıza ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Kendilerine yüce Rabbimizden acil şifalar diliyor, cami cemaatine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu menfur saldırının sonuna kadar takipçisi olacağız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL