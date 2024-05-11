Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hafızlık İcazet Merasimine Katıldı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Yenimahalle İlçe Müftülüğünün düzenlediği 'Hafızlık İcazet Merasimine' katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde hafızlığını tamamlamış öğrenciler için düzenlenen 'Hafızlık İcazet Merasimi'ne katıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Erbaş, hafızlık merasimlerinin en hayırlı merasim olduğunu ifade ederek, "Bunu, Peygamber Efendimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenenler ve öğretenlerinizdir.' hadis-i şerifine dayanarak söylüyorum. En hayırlı işi yapanların merasimi de en hayırlı merasimdir. En hayırlılar burada. Kuran'ı öğrenenler, öğretenler, hocalarımız burada. En hayırlı işi yapanların inşallah ahirette onların şefaatinden istifade edecek anneleri, babaları burada" dedi.

Erbaş, Hafız Abdullah Nazırlı'nın, "Eşref-i ümmet olanlar Hafız-ı Kur'an olur, Hafız-ı Kur'an olanın hafızı Kur'an olur" sözünü hatırlatarak, "Eşref-i ümmet olanlar, ümmetin en şereflileri burada. Onlar Kur'an'ı koruyor, Kur'an'ı koruyan hafızlarımızı da Kur'an korur' diyor. Muhteşem bir beyit" diye konuştu.

Hafız'ın, Allah'ın Esma-i Hüsna'sından birisi olduğunu belirten Erbaş, "Ne güzel bir unvana sahip hafızlarımız. Ömürleri boyunca Yüce Rabbimizin Esma-i Hüsna'sından birisini taşıyacaklar. Bu ne büyük bir lütuftur, bu ne büyük bir nimettir, elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Allah Teala'nın Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar koruyacağına işaret eden Erbaş, "Cenab-ı Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'i koruma vasıtalarından en önemlisi, onu hıfz etmektir. İşte hafızlarımız. Kur'an'ın kıyamete kadar korunmasının en önemli vesilesi, en önemli vasıtası onu hıfz etmek, onu ezberlemek. İlk andan itibaren Efendimize ezberletildi. Sonra vahiy katipleri kaleme aldı ama aynı amanda onlar da ezberlediler. Asr-ı Saadet'te Kur'an'ı ezberleyen yüzlerce hafız var" dedi.

Erbaş, Hazreti Peygamber'e verilen en büyük mucize olan Kur'an-ı Kerim'in, insanlığı karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için indirilen bir kitap olduğunu ifade etti. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak, "hayat rehberi" Kur'an-ı Kerim'le daha fazla insanımızı tanıştırmak, onun anlaşılmasını sağlamak ve daha fazla insanın anlamasına vesile olmak için çalıştıklarını anlatan Erbaş, katılımcılardan okunmak, anlaşılmak ve yaşanmak için indirilen bir kitap olan Kur'an-ı Kerim'i çok okumalarını istedi.

"Hafızlık yapmak kadar yaptırmak da çetin bir iş"

Hafızları, ailelerini ve hocalarını tebrik eden Erbaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hafızlarımızı tebrik ediyorum. Onlar yürüyen Kur'an'lar oldular. Hafızlarımızın hocalarını tebrik ediyorum. Hafızlık yapmak kadar yaptırmak da çetin bir iş. Onların gece gündüz demeden hafızlarımıza büyük fedakarlık içerisinde vakitlerini ayırmaları, fedakarlık ve o meşakkatlere katlanmaları ne büyük bir hizmet ve aldıkları sevapla amel defterleri dolacak inşallah. 'Her nimetin şükrü kendi cinsindendir' diyoruz ya. Hafızlarımız da inşallah ileride hafızlıklarının şükürlerini hafız yetiştirerek gösterirler, bunu umut ediyoruz. Hafızlarımızın annelerini, babalarını tebrik ediyorum, onlar destek oldular. Allah sizlerden, bütün katılan kardeşlerimizden razı olsun. Merasimimiz mübarek olsun. Cenab-ı Hak, Kur'an'ı bilmeyenlerin öğrenmesini, öğrenenlerin okumasını, okuyanların yaşamasını nasip eylesin inşallah."

Merasimin ardından ise hafızlığını tamamlayan 94 kız öğrenciye icazet verildi. Programa, Yenimahalle Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Nezir Gül, Yenimahalle İlçe Müftüsü Murat Okuyar, hafızlıklarını tamamlayan öğrencilerin aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA