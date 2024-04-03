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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulme dikkat çekti

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze'deki zulme ilişkin, "Bütün dünyanın dikkatini çekmeye ve bu zulmün, soykırımın, katliamın durması için her türlü çağrıyı ilk günden itibaren yapmaya gayret ediyoruz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, emekli personelleri için düzenlediği iftar programı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleşti.

"Emekli hocalarımız milletimizi aydınlatmaya devam ediyor"

Burada konuşan Erbaş, emekli hocaların Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde uzun yıllar millete rehberlik yaptığını belirtti. Emekli personellerden en büyük beklentilerinin kürsülerde, minberlerde birikim ve bilgilerini paylaşmaları olduğunu dile getiren Erbaş, "Pek çok hocamızı biliyorum mahallelerinin camilerinde milletimizi aydınlatmaya devam ediyor. Biz diyoruz ki hocanın emeklisi olmaz. Hoca son nefesine kadar hocalığına devam eder" dedi.

Ramazan Bayramı namazında tüm camilerde "ailece bayram namazında buluşalım" programını yapacaklarını ifade eden Başkan Erbaş, müftülüklere bu konuda yazı gönderdiklerini bildirdi.

"Bütün dünyanın dikkatini Gazze'ye çekmeye çalışıyoruz"

Erbaş, bayram namazında mazlumlara dua edeceklerini dile getirerek, "Gazze, Filistin yanıyor. Dünyanın çeşitli yerlerinde mazlum, mağdur, garip gureba insanlar var. Onlara dua etmemiz lazım. Elimizden geleni elimizle, dilimizden geleni dilimizle yapmamız lazım. Bunları da yapamazsak kalbimizle buğz etmemiz lazım. Elimizden yardım yapmak geliyor. Keşke daha ötesini yapmak gelse de onu yapsak. Bütün dünyanın dikkatini çekmeye ve bu zulmün, soykırımın, katliamın durması için her türlü çağrıyı ilk günden itibaren yapmaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Hilmi Karslı ile Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Kahraman da katıldı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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