Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Eskişehir'de açılış programına katıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmangazi Üniversitesi Diyanet Yayınları ve Diyanet Genç Ofisi'nin açılış programına katıldı. Açılışta konuşmalar yapıldı ve kütüphane dualar eşliğinde açıldı.

Eskişehir'e gelen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Osmangazi Üniversitesi Diyanet Yayınları ve Diyanet Genç Ofisi'nin açılış programına katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, açılış programlarına ESOGÜ'de devam etti. Bu çerçevede, Diyanet Vakfı tarafından ESOGÜ kampüsü içerisine yaptırılan Osmangazi Üniversitesi Diyanet Yayınları ve Diyanet Genç Ofisi'nin açılışı gerçekleştirildi. Kitap satış hizmetlerinin verileceği ve konferans ile ders çalışılacak okuma salonlarının bulunduğu kütüphane dualar eşliğinde açıldı. Konuşmaların ardından kurdele kesimi yapılmasıyla kütüphanenin içerisini gezen beraberindeki heyetle gezen Başkan Erbaş, yetkililerden detaylı bilgi aldı. Öğrencilerle sohbet edip vatandaşlarla toplu fotoğraflar da çekinen Başkan Ali Erbaş, programın bitmesi sonrasında ESOGÜ'den ayrıldı.

Programa Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Vali Yardımcısı Salih Altun, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal ve bugün emekli olduğunu açıklayan Eskişehir İl Müftüsü Bekir Gerek'in yanı sıra çok sayıda protokol mensubu ile üniversite personeli katılım sağladı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Osmangazi Eskişehir Ali Erbaş Kültür Etkinlik Yerel Politika Güncel Haberler

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

Üsküdar Belediyesi'nde neler oluyor? Milyonluk arsaları ve daireleri satışa çıkardılar

 CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

CHP lideri Özel'den Merih Demiral'ın bozkurt işareti yapmasına ilk yorum

 Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım

Erdoğan'dan Astana zirvesine damga vuran çağrı: İsrail'in bir an önce durdurulması lazım

Bakmadan Geçme

İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Antalya su kesintisi listesi! İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR? İşsizlik maaşını kimler alabilir? İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İstanbul'da yağmur saat kaçta başlayacak? Meteoroloji uyardı İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Uçuk neden çıkar? Uçuk çıkması ne anlama gelir? Uçuk ne zaman geçer? KPSS tercihleri ne zaman? EKPSS tercih kılavuzu açıklandı mı ? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 4-5 Temmuz 2024 Ankara su kesintisi listesi! Türkiye- Hollanda maçı Beşiktaş Tüpraş stadında izlenecek! Bilet fiyatları ne kadar? Bilet nasıl alınır? 5 Temmuz Cuma 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 5 Temmuz burç yorumları nedir? CANLI maç izle! (TÜM MAÇLAR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Temmuz EURO 2024 günün maçları nereden izlenir? İSKİ BARAJ DOLULUK | İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum ne? ÖSYM TEMMUZ AYI SINAVLARI 2024 | Bu ay hangi sınavlar var, tarihleri ne zaman? KPSS, ALES, e-YDS sınav tarihleri! Portekiz-Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Portekiz-Fransa maçı şifresiz mi? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını bırakıyor mu? Ali Koç Kulüpler Birliği başkanlığını neden bırakıyor?
Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon

Cristiano Ronaldo'dan Merih Demiral'a telefon
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title