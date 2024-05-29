Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Dünyada zulmün ortadan kalkmasına vesile olan bir milletiz

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünyada nerede bir zulüm, mağduriyet varsa oraya el uzatan, oradaki olumsuzlukların ortadan kalkmasına vesile olan, cömert, hoşgörülü bir milletiz" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ankara'da Keçiören Müftülüğünce düzenlenen "4-6 Yaş Kur'an Kursları Yılsonu Şenliği"ne katıldı. Şenlik alanında bulunan Filistinli çocukları ziyaret ederek. bir süre sohbet eden Erbaş, daha sonra Kur'an kursu öğrencileri tarafından hazırlanan atölyeleri gezdi. Erbaş, yaptığı konuşmada Kur'an kurslarında verilen eğitime dikkat çekerek, "Çocuklarımıza Kur'an kurslarımızda hocalarımız, tüm neslimizin sahip olması gereken o değerlerimizi o kadar güzel öğretiyorlar ki; işte adalet, hoşgörü, sorumluluk, merhamet, yardımlaşma, dostluk, sevgi, sabır, edep, barış, umut, saygı, cömertlik işte böyle bir gençlik istiyoruz. Toplumumuz sevgi toplumu, saygı, hoşgörü, merhamet, şefkat toplumu olsun. Bu değerlere sahip olan toplumlarda huzur, barış, mutluluk, umut olur" ifadelerini kullandı.

"Allah'ın laneti zalimlerin üzerine olsun"

Erbaş, Gazze'de yaşanan katliama değinerek, "Çocuklarımızın yaşıtları belki onlardan daha küçük. yeni doğmuş, Gazze'de 15-20 bine yakın çocuk zalim işgalcilerin bombaları altında can verdi. Allah'ın laneti o zalimlerin üzerine olsun. Rabbimizin yardımı Gazze'deki, Filistin'deki kardeşlerimizle beraber olsun inşallah. Biz Müslümanız, müminiz, her zaman umudumuzu taşıyoruz. Bugün Müslümanlar olarak elimizden ne geliyorsa onu yapmaya gayret ediyoruz, dilimizden ne gelirse onu söylemeye çalışıyoruz" dedi.

Dünyadaki bütün Müslümanları ve tüm vicdanlı insanları Gazze'de soykırım yapan zalim işgalcilere karşı bir duruş sergilemeye davet eden Erbaş, "Ey zalimler, ey işgalciler, siz insan mısınız? Sizde hiç insanlık kaldı mı? Sizde merhamet, hoşgörü diye bir şey yok, siz insan olamazsınız. Bunu bizim sürekli bıkmadan, usanmadan haykırmamız lazım. İşte yavrularımız haykırıyor. Ey zalimler, ey işgalciler. Şu çocuklarımızdan utanın" diye konuştu.

"1,5 milyona yakın çocuğumuza değerlerimizi öğrettik"

Erbaş, 254 bin çocuğun Kur'an kurslarında hoşgörüyü, cömertliği, umudu, barışı, edebi, sabrı, sevgiyi, saygıyı, yardımlaşmayı, dostluğu ve merhameti öğrendiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu değerlerle yetişen çocuklarımıza destek olmak ve sayılarını artırmamız lazım. Bugün ülkemizde milyonlarca okul öncesi çocuğumuz var. 28 milyon öğrencisi olan bir ülkeyiz. Bu çok büyük bir değerdir, çok büyük bir servettir. Gençlerimizi, çocuklarımızı, öğrencilerimizi bu değerleri benimsemiş, özümsemiş bir ruhla yetiştirmemiz lazım. 4-6 yaş Kur'an kurslarımızdan şu ana kadar mezun olan 1,5 milyona yakın çocuğumuza bunları öğretiyoruz. Bundan toplumumuza fayda gelir, zarar gelmez."

"Ailelerimizin desteği bizi çok mutlu ediyor"

Çocuklarını Kur'an kurslarına gönderen anne babalara teşekkür eden Erbaş, "Diyanet İşleri Başkanlığımız olarak, müftülüklerimiz olarak yapmış olduğumuz 4-6 yaş eğitim faaliyetlerimize, gençlik merkezlerimize, illerde, ilçelerde kurmuş olduğumuz Aile Rehberlik Merkezlerimize destekleriniz bizi çok mutlu ediyor. Allah sizlerden razı olsun" ifadesini kullandı.

"Dünyada zulmün ortadan kalkmasına vesile olan bir milletiz"

Erbaş, Türkiye'nin her alanda güçlenerek dünyaya örnek olacağını dile getirerek, "Dünyada nerede bir zulüm, mağduriyet varsa oraya el uzatan, oradaki olumsuzlukların ortadan kalkmasına vesile olan, cömert, hoşgörülü bir milletiz. Ecdadımız adaleti dünyaya tanıtmış. Ecdadımıza layık torunlar olarak biz de onların yolunda gitmeye devam ediyoruz. Cenab-ı Hakk bizleri bu yoldan ayırmasın" şeklinde konuştu. - ANKARA