Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Dünya Gönüllüler Günü'nü kutladı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erbaş, vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olmaya davet etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Dünya Gönüllüler Günü" dolayısıyla iyiliğe gönül veren tüm gönüllüleri tebrik etti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı. Erbaş, yaptığı paylaşımda, vatandaşları Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olmaya davet ederek, başvuru için "tdv.org/tr-TR/gonullu-ol" linkini duyurdu.

Erbaş, paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Mazlumun, mağdurun yanında olmak için iyiliğe gönül veren başta Türkiye Diyanet Vakfı gönüllülerimiz olmak üzere iyilik medeniyetinin temsilcisi tüm gönüllülerimizin Dünya Gönüllüler Günü'nü tebrik ediyor, bugün vesilesiyle tüm kardeşlerimizi gönüllümüz olmaya davet ediyorum." - ANKARA