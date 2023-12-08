Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Cuma Namazı ve Bayram Hutbelerine E-Devlet Kapısı'ndan Ulaşabileceğinizi Duyurdu

Son Güncelleme:
Abone Ol

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve bayram hutbelerine, 8 dil seçeneğiyle e-Devlet Kapısı'ndan ulaşabileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma namazı ve bayram hutbelerine, 8 dil seçeneğiyle e-Devlet Kapısı'ndan ulaşabileceğini duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi işbirliğiyle gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde başkanlığın cuma ve bayram hutbelerinin 8 dil seçeneği ile artık e-Devlet Kapısı'nda yer alacağını belirterek, "Vatandaşlarımız, 'http://diyanet.gov.tr' web sitemizde olduğu gibi e-Devlet Kapısı'ndan da hutbelerimize ulaşabilecekler. Hayırlı olsun" ifadesine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital Dönüşüm Ali Erbaş Yerel Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ölümcül mü? GTA 6 çıktı mı? GTA 6 ne zaman çıkacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye ne zaman yatacak? Çalışan emekliye 5000TL ikramiye hangi tarihte ödenecek? Gelin Evi CANLI YAYIN! 8 Aralık Gelin Evi yeni bölüm CANLI İZLE! İlyas Yalçıntaş hasta mı, sağlık durumu nasıl? Ramsay Hunt sendromu nedir? Gelinim Mutfakta CANLI YAYIN | 8 Aralık Gelinim Mutfakta İZLE! Gelinim Mutfakta yeni bölüm CANLI İZLE! Hafta sonu yağmur var mı? 9-10 ARALIK HAVA DURUMU! Bu hafta sonu yağmur yağacak mı? İstanbul vapur seferleri iptal mi? 8 Aralık hangi İstanbul vapur seferleri iptal edildi? DOLAR NE KADAR? 1 Dolar ne kadar, Dolar kaç TL? Canlı Döviz Kuru! YARGITAY KARAR ARAMA EKRANI | Yargıtay kararı nasıl araştırılır, nereden bulunur? Yargıtay dosya içeriğini nasıl öğrenebilirim? Benzine indirim ne zaman gelecek? 8 ARALIK AKARYAKIT FİYATLARI! Akaryakıta indirim ne zaman? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 42. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 8 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! İDO SEFERLERİ İPTAL Mİ? Bugün (8 Aralık) İDO vapur seferleri iptal oldu mu, hangi hatlar çalışıyor? Hudutsuz Sevda YENİ BÖLÜM (11. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title