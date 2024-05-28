Üye Girişi
Haberler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov'u Kabul Etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov ve beraberindeki heyeti kabul etti. Erbaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan ile olan birlikteliğin devam edeceğini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Ramin Mammadov ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Buradaki konuşmasında, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Erbaş, "Azerbaycan bizim her zaman 'iki devlet, tek millet' diye tarif ettiğimiz çok sevdiğimiz kardeşlerimizin devletidir. Hem devletlerimizin bütün alanlardaki iş birliği yaptığı hem de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bizim sürekli beraber olduğumuz, çalışmalar yaptığımız bir ülke" dedi.

"Birlikteliğimiz hep devam edecek"

Başkan Erbaş, bugünün Azerbaycan'ın bağımsızlığına kavuşmasının yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, "28 Mayıs Azerbaycan tarihinde çok önemli. Tabii 44 gün süren Karabağ zaferi hem sizin hem de bizim için çok önemli. İnşallah bu birlikteliğimiz, çalışmalarımız hep devam edecek" diye konuştu.

Azerbaycan Dini Kurumlarla İş Üzre Devlet Komitesi Başkanı Mammadov ise, "iki devlet bir millet" felsefesinin iki devleti birleştirmekten ziyade devletin bütün kurumlarını, altyapısını bu ifadede birleştirdiğine işaret etti. Mammadov, göreve başladıktan sonra ilk resmi ziyaretlerini Türkiye'ye yaptıklarını ifade etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkanlığı Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı Dr. Hafiz Osman Şahin de hazır bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Azerbaycan Ali Erbaş Diplomasi Yerel Politika Güncel Haberler

'7 çocuğum aç' deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

"7 çocuğum aç" deyip kendine zarar veren vatandaşın üzerine kayıtlı 6 araç çıktı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Roma turu' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na "Roma turu" tepkisi

 10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

10 yıllık tarihi protokol! Kuşadası plajları halka açılıyor, şemsiye ve şezlonglar da ücretsiz olacak

 İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı

İspanya'nın ardından İrlanda ve Norveç de Filistin devletini resmen tanıdı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title