Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yakın ilgi - Haberler

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yakın ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yakın ilgi

Bazı temaslarda bulunmak için Kocaeli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı The Ness Otel sahibi Talat Köse ağırladı.

Bazı temaslarda bulunmak için Kocaeli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı The Ness Otel sahibi Talat Köse ağırladı.

Roma döneminden bu yana bölgede şifa dağıtan, termal suyu sebebiyle dünya genelinde ilgi gören Başiskele ilçesindeki The Ness Otel, bazı temaslarda bulunmak üzere Kocaeli'ye gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ı ağırladı. The Ness Otel sahibi Talat Köse ile otel yönetimi tarafından karşılanan Başkan Erbaş, otelde konakladı.

Başkan Erbaş, otel çalışanları ve konuklarla sohbet ederek yakından ilgilendi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Kocaeli Yerel Haberler

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