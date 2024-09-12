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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 2024-2025 Kur'an kurslarının açılışını yaptı

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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın katıldığı programla Türkiye genelindeki 2024-2025 Kur'an kursları eğitim-öğretim dönemi başladı. Erbaş, açılışta karakter inşası ve Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını vurguladı.

Kur'an kurslarında 2024-2025 eğitim ve öğretim dönemi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı programla başladı. Programda konuşan Erbaş, bu sene Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasını Peygamberimiz ve karakter inşası üzerine olacağını belirterek, "Her yerde karakter inşası konuşulacak" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açılışını yaptığı camide Kur'an-ı Kerim de okudu.

Türkiye genelinde 2024-2025 Kur'an kursları eğitim-öğretim döneminin açılışı, Düzce'de Diyanet İşleri başkanı Ali Erbaş'ın da katıldığı programla yapıldı. Program için Düzce'ye gelen Erbaş, hayırseverler tarafından yaptırılan iki tane 4-6 yaş Kur'an kursunun açılışını da yaptı. Kur'an kurslarının açılışında konuşan Erbaş, hayır yapmakta hayırseverlerin birbirleriyle yarışmaları gerektiğini belirten ayetleri hatırlatarak, "Rabbimiz 'Hayırda yarışınız. O hayırda yarışanlar var ya cennete en yakın olan onlardır, Allah'a en yakın olan onlardır' buyuruyor. İşte bugün açılışını yapmış olduğumuz bu Kur'an kurslarında olduğu gibi bu Kur'an kurslarının projesinden tamamlanmasına kadar emeği geçen herkes, o hayırda yarışanlar içerisinde yer alıyor. Sonunda cennet var. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden, mağfiretinden istifade etmek isteyen herkes hayırda yarışsın" dedi.

Mevlid-i Nebi Haftası temasını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, karakterin önemine de vurgu yaparak, Mevlid-i Nebi Haftası temasını da açıkladı. Erbaş, "Bu sene Mevlid-i Nebi Haftası'nda 1 hafta, 2 hafta, belki 1 ay boyunca Peygamberimiz ve karakter inşası konusunu anlatacağız. Camilerimizde, okullarımızda, sohbetlerimizde, kürsülerimizde, minberlerimizde, yayınlarımızda o karakter inşasını anlatacağız. Demek ki küçük yaşlarda bizim başlamamız lazım o inşaya" diye konuştu.

"Hayırda yarışan olmaya davet ediyorum"

Programda konuşan Düzce Valisi Selçuk Aslan ise, hayır yapacak hayırseverlere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"En başta 2024-2025 eğitim-öğretim sezonunda Kur'an kurslarımızın Türkiye genel toplu açılışına ilimiz ev sahipliği yaptı. Bu vesileyle Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamıza çok teşekkür ediyorum. İlimize teşrifleri, bizi onurlandırmaları vesilesiyle de ben vatandaşlarımıza hayırda yarışanlardan olma çağrımı yineliyorum. Bu güzide eserde emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyor, teşekkür ediyorum."

Konuşmaların ardından Kültür Mahallesi ile Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bulunan 4-6 yaş Kur'an kursları ile depremde hasar görerek yıkılan ve yeniden yapılan Şıralık Camii'nin açılışı yapıldı. Caminin açılışı sırasında Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim okudu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ali Erbaş Türkiye Güncel Yerel

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