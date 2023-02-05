Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın acı günü Yerel Haberler Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın vefat eden babası Abdullah Ürkmez, Konya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın vefat eden babası Abdullah Ürkmez, Konya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın babası Abdullah Ürkmez için bugün Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına ailesi, yakınları, Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Abdullah Ürkmez'in cenazesi Bosna Hersek Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi. - KONYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Konya Yerel Haberler

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