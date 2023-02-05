Üye Girişi
Haberi Paylaş

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın acı günü

Yerel Haberler

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın acı günü

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın vefat eden babası Abdullah Ürkmez, Konya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Huriye Martı'nın vefat eden babası Abdullah Ürkmez, Konya'da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Martı'nın babası Abdullah Ürkmez için bugün Selçuk Üniversitesi Kampüs Camii'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kıldırdığı cenaze namazına ailesi, yakınları, Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından Abdullah Ürkmez'in cenazesi Bosna Hersek Mezarlığı'na götürülerek dualarla defnedildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Diyanet İşleri Başkanlığı Ali Erbaş Konya Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title