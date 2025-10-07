Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Yeni Atamalar Gerçekleşti

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Demir, Dr. Şenkardeşler, Dr. Şahin ve Dr. Hazırlar, görevi önceki başkan yardımcılarından devraldı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini tamamlayan başkan yardımcılarına teşekkür etti. Arpaguş, göreve yeni başlayan başkan yardımcılarını da tebrik ederek başarılar diledi. - ANKARA