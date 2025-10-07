Haberler

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Yeni Atamalar Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ahmet İshak Demir ve ekibi göreve başladı. Cumhurbaşkanlığı Kararı ile atanan yeni başkan yardımcıları, görevlerini devralarak hizmete girdi.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Dr. Hatice Boynukalın Şenkardeşler, Dr. Hafiz Osman Şahin ve Dr. Hüseyin Hazırlar göreve başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararıyla Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığı görevine atanan Prof. Dr. Demir, Dr. Şenkardeşler, Dr. Şahin ve Dr. Hazırlar, görevi önceki başkan yardımcılarından devraldı.

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, görevini tamamlayan başkan yardımcılarına teşekkür etti. Arpaguş, göreve yeni başlayan başkan yardımcılarını da tebrik ederek başarılar diledi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre

4 yıl önce gömülmüştü, topraktan çıkarılıyor! Boyu tam 14 metre
Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi

Ünlü model, altına iç çamaşırı giymediği elbisesi ile frikik verdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.