Diyanet Cuma Hutbesinde Sünnet Üzerine Vurgu Yaptı

Güncelleme:
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu haftaki cuma hutbesinde, Müslümanların hayatına yön veren Sünnet-i Seniyye'nin önemi vurgulandı. Sünnetin, İslam'ı doğru bir şekilde yaşamanın vazgeçilmez bir unsuru olduğu belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan cuma hutbesinin bu haftaki konusu "Müslümanın hayatına yön veren rehber: Sünnet-i Seniyye" olurken, hutbede sünnet üzerine yaşamanın önemine dikkat çekilerek Allah'ın sünnetini dikkate almadan İslam'ı yaşamaya çalışmanın mümkün olmadığı vurgulandı.

Bu hafta verilen hutbede, sünnet üzere yaşamanın önemi vurgulanırken, Resulullah'ın sünnetini dikkate almadan Kur'an-ı Kerim'i anlamanın, İslam'ı yaşamaya çalışmanın ve Allah'ın rızasına ve sevgisine nail olmanın mümkün olmadığı hatırlatıldı.

Hutbede, "Sünnet-i seniyye, Kur'an'ın hayata yansımış, imanın pratiğe dönüşmüş, İslam'ın vücut bulmuş halidir. Sünnet üzere yaşamak; Cenab-ı Hakk'ı herkesten ve her şeyden çok sevmek, O'nun emirlerine uymak, yasaklarından kaçınmaktır. Sünnet üzere yaşamak, ümmet bilinciyle hareket etmek, birbirimizi Allah için sevmek, bir binanın tuğlaları gibi kenetlenmek, sevincimizi ve hüznümüzü paylaşmaktır. Dün olduğu gibi bugün de insanlık, Allah Resülü'nün çağlar üstü mesajlarına muhtaçtır. Onun sünneti, her yüreğe dokunan, her insana hitap eden, her topluma yol gösteren güzellikler barındırmaktadır. Bize düşen, Allah'ın emirlerini, Resülullah'ın sünnetini, her şeyden daha önemli ve daha değerli görmektir. Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakını hayatımızın her alanına aktarmanın gayretinde olmaktır. Şu hususu unutmayalım ki, Allah Resülü'nün sünnetini dikkate almadan Kur'an-ı Kerim'i anlamak, İslam'ı yaşamaya çalışmak, Allah'ın rızasına ve sevgisine nail olmak mümkün değildir" ifadeleri yer aldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
