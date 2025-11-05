Diyanet, 2026 Yılı Hac Kontenjanını Açıkladı

Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, "Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir. Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır" dedi.

2026 yılı Hac Kura Töreni Diyanet İşleri Başkanlığında gerçekleştirildi. Törene, Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, protokol üyeleri ve hacı adayları katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, hac özelinde hazırlanan video gösterimi ve açılış konuşmalarıyla sürdü.

"Kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır"

Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş, kura sonuçlarının sabırsızlıkla beklendiğine değinerek, "Birazdan noter huzurunda kuralar çekilecek. Sizler, yıllardır hasretini çektiğiniz Kabe-i Muazzama'ya, Ravza-i Mutahhara'ya ve o mübarek mekanlara kavuşmak umuduyla hac başvurusu yaptınız. Yüce Rabbimizin davetine icabet ederek Rahman'a misafir olmak istediniz. Bugün sizinle beraber yüzbinlerce kardeşimizin kalbi, özlemle ve hasretle atıyor. Her bir kardeşimiz kurada adını görmek için heyecanla bekliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı mensupları olarak bizler de sizin bu heyecanınıza ortak oluyoruz. Burada şu hususu bilmenizi isterim. Kura sonucu ne olursa olsun, aslolan, sizin yüreğinizde hissettiğiniz duygu ve heyecandır. Kurada adı çıkanların sevinci de bu umudu seneye taşıyanların hüznü de Allah katında çok kıymetlidir. Çünkü yaptığımız ve yapacağımız bütün ibadetlerde önemli olan imanımız, niyetimiz ve samimiyetimizdir. Cenab-ı Allah, kalbimizde taşıdığımız imanımıza, niyetimize ve samimiyetimize bakacaktır. Amellerimiz niyetlerimize göre değer kazanacaktır. Dolayısıyla kura sonucu ne olursa olsun niyetimiz halis ise o bizi Allah'ın rızasına ulaştıracaktır" dedi.

"Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir"

Gönlün başvuru yapan herkesi kutsal topraklara götürmekten yana olduğunu belirten Arpaguş, "Biliyorsunuz, Mekke'de ibadet mahalleri olan Mescidi Haram, Mina, Müzdelife ve Arafat, belli bir kapasiteye sahiptir. Mevcut kapasiteyi aşan bir kalabalık olduğunda telafisi mümkün olmayan facialar yaşanabilmektedir. Bunun önüne geçebilmek için bütün ülkelere nüfusları oranında kota ve kontenjan sistemi uygulanmaktadır. Bu sene Suudi Arabistan tarafından ülkemize tanınan kontenjan 84 bin 942'dir. Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaşımız ön kayıt yaptırmıştır. Geçmiş yıllardan kayıtlı olup da kaydını güncelleyen vatandaşlarımızla birlikte toplam 1 milyon 799 bin 836 vatandaşımız, 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır. Gerçekleşecek kurada adı çıkan kardeşlerimiz, bu seneki hac için kesin kayıt yaptırma hakkı kazanmış olacaktır. Geçtiğimiz yıl tecrübe edildiği üzere, Suudi Arabistan yönetimi tarafından, Mescid-i Haram'a girişler dahil hemen her yerde sıkı kontroller yapılmakta, sadece hac vizesi ve nusuk kartı olanların hareme girmesine müsaade edilmektedir. Hac vizesi ve nusuk kartı olmayanların hac ibadeti yapmasına imkan verilmemektedir. Dolayısıyla herhangi bir mağduriyet yaşamamaları adına vatandaşlarımızın hac yapmak için hac vizesi dışında bir yöntem arayışına girmemelerini ve bu tür vaatlerle kendilerini arayanlara itibar etmemelerini milletimizden özellikle istirham ediyorum" şeklinde konuştu.

Hacı adayları bugün akşam 20.00'da e-Devlet üzerinden hac kura sonuçlarına erişebilecek. Aynı zamanda, 2026 yılı haccı için Türkiye'den çıkışlar 18 Nisan-22 Mayıs 2026 tarihlerinde, hacdan dönüş ise 31 Mayıs-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek şekilde planlandı. - ANKARA