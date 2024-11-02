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Diyadin Kaymakamı Karali, Aşağı Dalören Köyü'ndeki Yol Çalışmalarını İnceledi

Diyadin Kaymakamı Karali, Aşağı Dalören Köyü'ndeki Yol Çalışmalarını İnceledi
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Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, Ağrı İl Özel İdaresi tarafından tamamlanan parke çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca, mezarlık etrafındaki tel örgü çalışmalarını da denetledi.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali yapımı tamamlanan köy yollarını yerinde inceledi.

Diyadin Kaymakamı Mustafa Karali, ihalesi Ağrı İl Özel İdaresi tarafından Aşağı Dalören köyünde toplamda 4 bin metrekare olarak planlanıp tamamlanan parke çalışmalarını yerinde inceledi. Ayrıca malzeme tedariği Diyadin Kaymakamlığı tarafından yapılan mezarlık etrafı tel örgü çalışmalarını da inceleyen kaymakam Karali, çalışanlara kolaylıklar diledi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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