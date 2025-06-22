Diyadin'in Zirvelerinde Peygamber Çiçekleri Açtı

Diyadin'in Zirvelerinde Peygamber Çiçekleri Açtı
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerinde baharın gelişiyle peygamber çiçekleri açtı. Mavi ve mor renkleriyle doğa tutkunlarına görsel bir şölen sunan bu çiçekler, bölge halkının ve doğa severlerin ilgisini çekiyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinin yüksek kesimlerinde açan peygamber çiçekleri, adeta doğanın tablo gibi bir yüzünü gözler önüne serdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde baharın gelişiyle birlikte doğa, mest edici bir güzelliğe kavuştu. Geniş alanlara yayılan peygamber çiçekleri (Centaurea cyanus), mavi ve mor renkleriyle adeta görsel bir şölen sunuyor.

Göz alabildiğine uzanan bu çiçek tarlaları, hem bölge halkının hem de doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Her yıl mayıs ve haziran aylarında açan bu çiçekler, Diyadin'in doğasına ayrı bir renk katıyor.

Çevre köylerden gelen vatandaşlar, bu doğal güzelliğin tadını çıkararak hem yürüyüş yapıyor hem de fotoğraf çekiyor. Doğayla iç içe geçirilen bu anlar, ziyaretçilere huzur veriyor.

Diyadin'in zirvelerinde açan bu çiçekler, sadece manzarasıyla değil, sunduğu sakinlik ve huzurla da doğaseverleri etkiliyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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