Diyadin Gençlik Merkezi Yaz Kulübü'nü Tamamladı

Diyadin Gençlik Merkezi Yaz Kulübü'nü Tamamladı
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Ağrı Diyadin Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü'nün 2. dönemi sona erdi. Programda spor, sanat ve sosyal faaliyetler ön plana çıkıyor. Yeni dönem 14 Temmuz'da başlayacak.

Ağrı Diyadin Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen GSB Gençlik Yaz Kulübü'nün 2. dönemi tamamlandı.

Gençlerin yaz tatilini verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri amacıyla düzenlenen kulüpte spor, sanat ve sosyal faaliyetler ön plana çıktı.

Birbirinden renkli etkinliklerin gerçekleştirildiği program, çocukların hem eğlenmesini hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlamasını hedefliyor.

Yeni etkinliklerin planlandığı 3. dönem ise 14 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. 9-12 ve 13-15 yaş gruplarındaki tüm gençler bu dönemde Gençlik Merkezi'ne davet ediliyor.

Diyadin Gençlik Merkezi yetkilileri, yaz boyunca gençlerin sosyal hayata aktif katılım göstermelerini sağlamaya devam edeceklerini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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