Diyadin'de Kar Yağışı Görüntülendi
Ağrı'nın Diyadin ilçesi akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu beyaza büründü. Vatandaşlar sabah karla uyanarak araçlarını ve evlerinin önünü temizledi.
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu güne karla başlayan ilçe merkezi havadan görüntülendi.
Diyadin'de güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerini ve evlerinin önünü temizledi. Kar yağışı kent merkezinde ara ara etkisini sürdürüyor. Öte yandan beyaza bürünen Diyadin ilçesi dron ile görüntülendi. - AĞRI
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel