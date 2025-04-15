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Diyadin'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Diyadin'de Kar Yağışı Etkili Oldu
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Vatandaşlar, 15 Nisan'da yağan kar ve yağmur karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan yağmur öğlen saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede etkisini artıran kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Dünden beri karla karışık yağmur devam ederken, bugün sabah saatleri itibarıyla yerini yoğun kar yağışına bıraktı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte ilçe merkezinde lapa lapa kar yağışı tüm alanları beyaza bürürken, manzaralar kış mevsimini anımsattı.

Vatandaşlardan Muhammed Kaya, 15 Nisan'da hem yağmurun hem karın yağmasına şaşırmadığını belirterek, "Bu Allah'ın işidir; ister yağmur yağar, ister kar yağar. Bu, Allah'ın bize vermiş olduğu bir güzelliktir dedi. - AĞRI

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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