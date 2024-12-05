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Diyadin'de Dondurucu Soğuk ve Sis Hayatı Zorlaştırıyor

Diyadin'de Dondurucu Soğuk ve Sis Hayatı Zorlaştırıyor
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan dondurucu soğuklar ve sis, yaşamı olumsuz etkiliyor. Derelerin yüzeyi buzla kaplanırken, sürücüler zor anlar yaşıyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde soğuk hava ve sis yaşamı olumsuz etkiliyor.

Ağrı'da da etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle derelerin yüzeyi buz tuttu. Kara yollarında sisin etkili olduğu kentte, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Ev, iş yeri ve araç camlarının buz tuttuğu kentte, vatandaşlar soğuklara karşı araçlarını battaniyelerle örttü. Esnaf Devrim Yanlız, kentte son günlerde etkili olan soğukların yaşamı zorlaştırdığını söyledi.

İşyerinin buz tutan camlarını çözmeye çalıştığını ifade eden Yanlız, "Sabahın erken saatlerinden itibaren buz tutan camlarla uğraşıyorum" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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