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Diyadin'de Dondurucu Soğuk Hava Etkili Oldu

Diyadin'de Dondurucu Soğuk Hava Etkili Oldu
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Ağrı'nın Diyadin İlçesinde etkili olan dondurucu soğuk hava, iş yerlerinin camlarını buz tutarken, vatandaşlar araçlarını korumak için branda ve battaniye ile sarıyor.

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde etkili olan dondurucu soğuk hava iş yerlerin camlarının buz tutmasına neden oldu.

Ağrı'nın Diyadin İlçesinde, soğuk hava etkili olurken, kent merkezindeki birçok iş yerinin camları buz tuttu, kapı kilitleri dondu. Vatandaşlar araçlarını korumak için üzerine branda ve battaniye sardı.

Ağaç ve bitkilerin kırağı tuttuğu kentte, araçların camları ve iş yerlerin camları buz tuttu, binaların çatılarında sarkıtlar oluştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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