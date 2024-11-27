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Diyadin'de Çocuklar Kar Yağışında Kartopu Oynuyor

Diyadin'de Çocuklar Kar Yağışında Kartopu Oynuyor
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Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı, çocukları sokağa çıkararak kartopu oynamaya sevk etti. Eğlenceli anlar yaşayan çocuklar, karda oynamanın tadını çıkardı.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde etkili olan yağışı ile birlikte kendini sokağa atan çocuklar kartopu oynayarak eğlendiler.

Karın yağması ile dışarı çıkan çocuklar kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Karın yağdığını gören çocuklar dışarı çıkarak karda oyunlar oynayarak renkli görüntüler oluşturdu. Kar yağışını sevinçle karşılayan Diaydin'li çocuklar, kartopu oynamanın keyfini doyasıya yaşadı.

Kar yağışı ile birlikte kendilerini dışarı atan çocuklardan Fırat Efe Karip, kartopu oynayarak eğlendiklerini belirterek, bu sene çok geç kar yağdı. Kar yağdığı için dışarı attık kendimizi. Arkadaşlarımız ile kartopu oynuyoruz. Kardan adam yapıyoruz sonra alıp deviriyoruz dedi - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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