Diyadin'de Çocuk Koruma Toplantısı Gerçekleştirildi

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali başkanlığında Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda, çocukların korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Diyadin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, "Çocuk Koruma İlçe Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na başkanlık etti. Toplantıda, çocukların korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi için alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ele alındı.

Diyadin Kaymakamlığı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, ilçe protokolü, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı. Toplantıda, ilçede uygulanan koruyucu ve destekleyici tedbir kararları, kurumların gerçekleştirdiği faaliyetler, kurumlar arası koordinasyon, suça sürüklenen çocuklar hakkında alınacak tedbirler ve yapılması planlanan çalışmalar görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, korunma ihtiyacı olan veya suça sürüklenen çocukların korunması ve desteklenmesinin aile ve toplum açısından büyük önem taşıdığını belirterek,"Her kurum üzerine düşen görevi hassasiyetle yerine getirmelidir." dedi.

Toplantının ardından Karali, Göl Mahallesinde yapımı tamamlanan anaokulunu ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Remzi Işık'tan okulun son durumu hakkında bilgi alan Karali, okulun en kısa sürede öğrencilerin ve Diyadinlilerin hizmetine sunulacağını söyledi. Karali, okulun hayırlı olmasını diledi. - AĞRI