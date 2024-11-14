Diyadin'de Afet Farkındalık Eğitimi Düzenlendi

Ağrı Diyadin Gençlik ve Spor Müdürlüğü kursiyerlerine yönelik afet farkındalık eğitimi düzenlendi.

Merkezde, afetlere hazırlık konusunda bilinçlendirme amacıyla gerçekleştirilen eğitimde, olası afet durumlarında yapılması gerekenler, alınacak önlemler ve ilk müdahale konuları ele alındı.

Afetlere karşı toplumsal duyarlılığın artırılması hedeflenen ve uzman eğitmenler tarafından bilgiler aktarılan programda, katılımcılara teorik bilgilerin yanı sıra pratik uygulamalar da sunuldu. - AĞRI