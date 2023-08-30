Diyadin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıldönümü Ağrı'nın Diyadin ilçesinde tören düzenlendi.

Diyadin hükümet konağı önünde ilçe protokolü katılımıyla düzenlenen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı, Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu.

Çelenk töreninin ardından Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Karali, Kaymakamlık toplantı salonunda tebrikleri kabul etti.

Programda daha sonra kurum amirleri ile birlikte şehitlik mezarları ziyaret edilerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tüm şehitler ve gaziler için dua edildi. - AĞRI