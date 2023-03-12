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Diyabetli öğrencilerin farkındalık çalışmaları için düğmeye basıldı

Yerel Haberler

Diyabetli öğrencilerin farkındalık çalışmaları için düğmeye basıldı

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü, diyabetli öğrenciler için farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü, diyabetli öğrenciler için farkındalık eğitimi gerçekleştirdi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bilecik İl Sağlık Müdürlüğü diyabetli öğrencilerin farkındalık çalışmaları çerçevesinde okul müdürleri, müdür yardımcıları ve rehber öğretmenlerine "Tip 1 diyabet" ve "Tip 2 diyabet" eğitimleri verildi. Eğitimler, Okul Sağlığı Sorumlusu Cihan Çömlekçi koordinatörlüğünde gerçekleştirildi. Doktor Pınar Kula Hatipoğlu ve Diyetisyen Eda Çevik tarafından verilen eğitimlerde yöneticiler ve rehber öğretmenler farkındalık eğitimi için öğretim görevlilerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Milli Eğitim Müdürlüğü İl Sağlık Müdürlüğü Bilecik Yerel Haberler

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