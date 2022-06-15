DİSKİ Dicle ve Ergani'de kaçak su denetimini gerçekleştirdi - Haberler

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DİSKİ Dicle ve Ergani'de kaçak su denetimini gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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DİSKİ Dicle ve Ergani'de kaçak su denetimini gerçekleştirdi

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, usulsüz su kullanımının önüne geçmek için Dicle ve Ergani ilçelerinde kaçak su denetimi gerçekleştirdi.

Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, usulsüz su kullanımının önüne geçmek için Dicle ve Ergani ilçelerinde kaçak su denetimi gerçekleştirdi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kentte yaşayan tüm vatandaşların hakkını korumak amacıyla kaçak su kullanımının önüne geçmek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İşletmeler 2 Daire Başkanlığı'na, bağlı ekipler usulsüz su kullanımını engellemek için Dicle ve Ergani ilçelerinde kaçak denetimi yaptı. Özellikle yaz aylarında kaçak bahçe ve bostan sulamalarının önüne geçmek amacıyla oluşturulan 3 ekiple yapılan kaçak su kullanımı denetimlerinde, Dicle ve Ergani ilçelerinin merkez tüm haneleri kontrolden geçirildi. Yapılan kaçak su kullanımı denetimlerinde, usulsüz şekilde içme suyu kullananlar hakkında cezai işlem uygulanmak üzere tutanaklar düzenlendi.

DİSKİ Genel Müdürlüğü, kaçak su kullanımının önüne geçmek için kent genelinde çalışmalarına aralıksız şekilde devam edeceğini duyurdu. - DİYARBAKIR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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