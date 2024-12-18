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DİSK Üyelerinden Tutuklamalara Tepki

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DİSK üyeleri, Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanmasını protesto etti. Yapılan basın açıklamasında, tutuklamaların siyasi bir operasyon olduğu vurgulandı.

(EDİRNE) - DİSK üyeleri, Edirne'de Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ile Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanmasına yaptıkları açıklamayla tepki gösterdi. Genel İş Mali İşler Daire Başkanı Yaşar Gündoğdu, "Somut delillere dayanmayan, uydurma gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmaları siyasi bir operasyon olup, emeğe ve demokrasiye dönük büyük bir saldırıdır" dedi.

DİSK üyeleri, Genel İş Sendikası Başkanı Remzi Çalışkan ile Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un tutuklanmasına karşı Saraçlar Caddesi'nde basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Eğitim Daire Başkanı Salim Şen de katıldı.

"Demokrasiye dönük büyük bir saldırıdır"

Genel İş Mali İşler Daire Başkanı Yaşar Gündoğdu, başkanların tutuklanmasının siyasi operasyon olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

"Avukatlarımız, 10 Aralık itibarıyla yeni delil ve belgelerle başkanlarımızın tutukluluğunun sona erdirilmesi talebiyle mahkemeye başvuruda bulunmuş ancak bu hukuksuzluk sürdürülmüş, başkanlarımız serbest bırakılmamıştır. DİSK Genel Başkan Yardımcısı ve Sendikamızın Genel Başkanı Remzi Çalışkan ile DİSK Çukurova Bölge Temsilcisi ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un, somut delillere dayanmayan, uydurma gizli tanık ifadeleriyle tutuklanmaları siyasi bir operasyon olup, emeğe ve demokrasiye dönük büyük bir saldırıdır. Genel Başkanımız hakkında daha önce 18 Nisan 2019 tarihinde yürütülen soruşturma kapsamında verilen takipsizlik kararı, suçlamaların hiçbir dayanağı olmadığını açıkça ortaya koymuştur. Bu kararda, somut bir delil bulunmadığı belirtilmiş ve ilgili kayıtların imha edildiği Başsavcılık tarafından bildirilmiştir. Buna rağmen aynı suçlamaların yeniden gündeme getirilerek tutuklama kararı verilmesi, hukuki değil tamamen siyasidir. Bu yapılan hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Genel Başkanımız Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanımız Kemal Göksoy, hayatlarını emeğin haklarını savunmaya, sömürüye, adaletsizliğe ve hukuksuzluğa karşı mücadeleye adamış onurlu başkanlarımızdır."

DİSK Üyelerinden Tutuklamalara Tepki
Kaynak: ANKA / Yerel
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