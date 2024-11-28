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DİSK Genel Başkanı Gözaltına Alındı: 'Bu Saldırı Emeğin Mücadelesine Yapılmıştır'

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DİSK Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak, DİSK Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un gözaltına alınmasının emek mücadelesine ve demokrasiye yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Çalışkan'ın bağımsız sendikal mücadelesine olan inancını vurgulayan Karabacak, hiçbir baskının mücadeleyi durduramayacağını söyledi.

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN)- DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yapan DİSK Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak, "Toplumu korkutma ve sindirme politikalarının bir parçasıdır" dedi.

DİSK Samsun Şube Başkanı Mutlu Karabacak, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan ve Genel-İş Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy'un gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaparak şunları söyledi:

"Bu yalnızca Remzi Çalışkan'a değil, emeğin onurlu mücadelesine, işçi sınıfının hak arayışına ve demokrasinin özüne yapılan bir saldırıdır. Bu üye sayısı her geçen gün artarak 200 binlere yaklaşan Sendikamıza yönelik bir tür algı operasyonudur ve aynı zamanda toplumu korkutma ve sindirme politikalarının bir parçasıdır. Remzi Başkan, Abdullah Baştürk'lerden bugüne uzanan, siyasi baskılara boyun eğmeyen bağımsız bir sendikal mücadelenin onurlu temsilcisidir. O, hayatını işçilerin insanca yaşam haklarını savunmaya, sömürüsüz bir dünya için mücadele etmeye adamıştır. O, emeğin sesidir. O, demokrasinin, adaletin ve eşitliğin yılmaz savunucusudur. Hiçbir güç, genel başkanımızın bu değerler etrafında verdiği mücadeleyi sarsamaz, yolundan döndüremez. Genel Başkanımız Remzi Çalışkan, alnı açık, başı dik bir şekilde mücadeleye kaldığı yerden devam edecektir. Mersin Şube Başkanımız Kemal Göksoy' da emek mücadelesinde her zaman ön saflarda yer almış, adalet ve demokrasi için verdiği kararlı mücadeleyle işçi sınıfının sesi olmuştur. Onurlu duruşuyla, sendikamızın ilkeleri doğrultusunda mücadelesini ısrarla ve inatla sürdüren Mersin Şube Başkanımızın da sonuna kadar yanındayız.

Bilinmelidir ki, hiçbir baskı, hiçbir tehdit, işçi sınıfının emeği, ekmeği ve onuru için verdiğimiz mücadeleden bizi alıkoyamaz. Bu algı operasyonu Sendikamızın büyümesinden korkan demokrasi ve emek düşmanı çevreleri sevindirmesin. Bu saldırılar, yalnızca mücadele azmimizi güçlendirir. Dün olduğu gibi bugün de emeğin, adaletin ve eşitliğin yanında olmaya devam edeceğiz. Susmayacağız, boyun eğmeyeceğiz. Emeğin ve demokrasinin ışığıyla yarınları birlikte kuracağız."

DİSK Genel Başkanı Gözaltına Alındı: 'Bu Saldırı Emeğin Mücadelesine Yapılmıştır'
Kaynak: ANKA / Yerel
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